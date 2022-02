Putin: "Pronti a negoziare se si ascoltano nostre richieste"

(Lapresse) L’ambasciatore degli Stati Uniti all’Osce Michael Carpenter fa sapere: la Russia ha 190mila soldati intorno all’Ucraina. Il capo del Cremlino Putin si dice pronto a negoziare con l’Occidente se verrano ascoltate le richieste di Mosca sulla sicurezza. Il presidente russo prlando in conferenza stampa con il capo dello stato bielorusso Lukashenko, avverte: nel Donbass la situazione sta peggiorando. Poi la frecciata “L’Occidente troverà una scusa per imporci le sanzioni”. Per il segretario di Stato americano, Blinken, Mosca ha creato ‘false provocazioni’ nell’est dell’ Ucraina nelle ultime 24-48 ore”. Nell’area continuano gli scambi di artiglieria. Le autorità separatiste pro russe fanno appello “a tutti gli uomini” affinchè siano pronti ad imbracciare le armi.

