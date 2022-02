Berlino manda 350 uomini per rafforzare il versante est

(LaPresse) – La Germania invia 350 soldati al contingente Nato in Lituania per rafforzare il versante a est dell’Alleanza Atlantica nel pieno della crisi tra Russia e Ucraina. I militari vanno ad aggiungersi ad altri 600 già di stanza nel paese. Sei carri armati poi sono stati caricati su camion alla base di Munster per essere indirizzati nel paese baltico.

