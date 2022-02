Le parole del Pontefice durante l'Angelus

(LaPresse) “Sono preoccupanti le notizie che arrivano dall’Ucraina, affido all’intercessione della vergine Maria e alla coscienza dei responsabili politici affinché sia fatto ogni sforzo per la pace. Preghiamo in silenzio”. Lo ha detto Papa Francesco, al termine dell’Angelus in piazza San Pietro.

