Il leader ha inaugurato un mastodontico progetto immobiliare a Pyongyang

(LaPresse) Nuova apparizione pubblica per Kim Jong Un. Il leader nordcoreano, con occhiali da sole e giacca militare, è stato acclamato come una star durante l’inaugurazione di un mastodontico progetto immobiliare a Pyongyang dove verranno costrute 10mila case in un sobborgo della Capitale. Migliaia i lavoratori edili riuniti per ascoltare il discorso di Kim.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata