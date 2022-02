Partecipano agenti di polizia, guardie di frontiera e cadetti

(LaPresse) Sabato le forze dell’ordine ucraine hanno tenuto esercitazioni nella regione di Kherson, a 30 chilometri dalla Crimea occupata dalla Russia: oltre mille agenti hanno preso parte all’addestramento che punta a preparare una “risposta tempestiva ed efficace a fattori situazionali destabilizzanti”, come ha affermato il ministero dell’Interno in una nota. Alle esercitazioni hanno preso parte agenti di polizia, guardie nazionali e di frontiera, funzionari del Servizio statale per la migrazione dell’Ucraina e cadetti dell’Università nazionale degli affari interni di Odessa, che hanno simulato una risposta delle forze dell’ordine a una rivolta.

