(LaPresse) Il presidente cinese Xi Jinping e la moglie Peng Liyuan hanno ospitato sabato i capi di Stato in un banchetto alla Great Hall of the People per accogliergli dopo l’apertura delle Olimpiadi Invernali. Più di 30 leader mondiali e capi di organizzazioni internazionali hanno seguito la cerimonia di apertura delle Olimpiadi venerdì sera al National Stadium. Durante il pranzo, Xi ha rivolto un benvenuto a tutti gli ospiti e ha ringraziato tutti coloro che hanno sostenuto Pechino 2022. Tra i partecipanti anche il presidente del Comitato olimpico internazionale Thomas Bach e il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres.

