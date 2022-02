La visita sarà anche occasione per Putin per parlare con il suo omologo cinese Xi Jinping

(LaPresse) Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato venerdì a Pechino per l’apertura dei Giochi Olimpici Invernali. La visita sarà anche occasione per Putin per parlare con il suo omologo cinese Xi Jinping.

