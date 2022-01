Sono cinque le accuse contro lo studente dell'Università di Bologna fermato il 7 febbraio 2020

A poco meno di due mesi dalla scarcerazione, lo studente egiziano Patrick Zaki dovrà comparire martedì al tribunale di Mansoura per una nuova udienza nel processo che lo vede imputato con l’accusa di aver diffuso false notizie. Al termine dell’udienza potrebbe arrivare la sentenza, anche se la situazione resta incerta e non si esclude un nuovo rinvio. Ma a sostegno dell’ipotesi di una conclusione del processo ci sono alcuni segnali incoraggianti. Il primo è che è insolito trascinare a lungo il processo in un tribunale di emergenza come è quello di Mansoura, e quella di martedì è già la quarta udienza, spiegano fonti diplomatiche, il secondo è che la difesa è già stata presentata durante l’ultima udienza. E poi c’è la scarcerazione di Zaki avvenuta lo scorso 8 dicembre, che è stata accolta dalle autorità italiane come un primo importante passo in avanti. La speranza è che si arrivi a un punto di svolta che possa chiudere un calvario durato due anni. Il processo è ancora in corso, “non è tutto finito” anche se “aspettiamo fiduciosi”, fa sapere il portavoce di Amnesty Italia, Riccardo Noury.

Le udienze al tribunale di Mansoura cominceranno verso le 8:30-9 del mattino. L’esito di quella di Zaki, il cui orario non è stato reso noto, verrà comunicato solo al termine di tutte le udienze. In aula, a quanto si apprende, saranno presenti diplomatici italiani e delle ambasciate di Stati Uniti, Germania, Belgio e Spagna.

Zaki, che ha collaborato con l’ong Eipr, presa di mira dal governo del generale al-Sisi, è stato fermato all’aeroporto del Cairo il 7 febbraio del 2020. Le accuse erano cinque: minaccia alla sicurezza nazionale, incitamento alle proteste illegali, sovversione, diffusione di notizie false, propaganda per il terrorismo. Dopo una lunga detenzione preventiva a settembre Zaki è stato rinviato a giudizio per la sola accusa di diffusione di notizie false per un articolo sulla situazione della minoranza copta in Egitto. Le altre quattro accuse risultano al momento congelate. Qualora venisse quindi assolto dall’accusa di notizie false, Zaki tornerebbe libero.

Venerdì scorso l’attivista ha dato il suo primo esame a distanza, all’università di Bologna, dopo la lunga detenzione. E ha espresso il desiderio di tornare nell’ateneo. “Oggi ho finalmente sostenuto l’ultimo esame – sui movimenti femminili nella storia moderna italiana – del mio primo quadrimestre al master, che avrei dovuto sostenere a Bologna nel febbraio 2020. Come sempre grazie mille Alma Mater Studiorum, è bello tornare come studente e non vedo l’ora di essere fisicamente in classe molto presto”, ha scritto Zaki su Facebook, sottolineando che “questi giorni hanno un grande significato” per lui.

