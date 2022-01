Il principale rivale di Costa, Rui Rio del Partito Social Democratico, è stato uno dei principali sconfitti nonostante i sondaggi della vigilia lo indicassero quasi alla pari

Vittoria del primo ministro socialista Antonio Costa alle elezioni anticipate di domenica in Portogallo. Gli elettori hanno dato al Partito socialista la maggioranza assoluta assicurandosi più della metà dei seggi. La sinistra ha ottenuto il maggior numero di voti in 213 comuni. I risultati evidenziano che la sinistra è maggioranza nel 69% dei 308 comuni portoghesi.

La sinistra ha ottenuto la maggioranza in 13 dei 18 distretti: Castelo Branco, Portalegre, Setúbal, Coimbra, Guarda, Évora, Beja, Porto, Viana do Castelo, Braga, Santarém, Lisbona e Faro. La sinistra è maggioranza anche nella regione autonoma delle Azzorre.”La maggioranza assoluta non è potere assoluto” ha fatto sapare Costa nel suo discorso promettendo una “maggioranza di dialogo” per “riconciliare i portoghesi con le maggioranze assolute”. Il principale rivale di Costa, Rui Rio del Partito Social Democratico, è stato uno dei principali sconfitti nonostante i sondaggi della vigilia lo indicassero quasi alla pari.

