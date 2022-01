Le Olimpiadi invernali inizieranno il 4 febbraio

(LaPresse) A Pechino, decine di persone hanno sfidato le temperature sotto lo zero per festeggiare l’ultimo giorno prima dell’inizio del capodanno cinese e prepararsi per le Olimpiadi. Affollato il viale alberato a Qianmen, quartiere medievale a sud della Città Proibita, e ne hanno approfittato per scattare foto e selfie di fronte alle mascotte dei Giochi invernali.

