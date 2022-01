E' caccia ai killer che sono fuggiti dopo la sparatoria

(LaPresse) Due agenti di polizia sono stati uccisi questa notte a colpi di arma da fuoco durante un controllo del traffico vicino a Kunsel, in Germania. I poliziotti – una donna di 24 anni e un uomo di 29 – hanno chiesto rinforzi via radio, ma i colleghi non sono stati in grado di aiutarli una volta arrivati sul posto. I killer sono fuggiti e ancora ricercati dalla polizia.

