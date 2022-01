I commenti di quotidiani e siti esteri alla rielezione dell'attuale Capo dello Stato

I media stranieri guardano all’Italia, nel momento della rielezione di Sergio Mattarella alla presidenza. Prevale, nei titoli, l’attenzione al suo ruolo di pilastro capace di portare stabilità al Paese.

Il quotidiano britannico Guardian inserisce la notizia della conferma di Mattarella nel taglio alto delle ‘Headlines’, a fianco della questione ucraina. Titola “Per la stabilità dell’Italia” e scrive che Mattarella, “80enne, ha detto di non volere un nuovo mandato, ma le divisioni politiche rischiano di lasciare il Paese senza direzione”. La sua rielezione, scrive la giornalista Angela Giuffrida, “mette fine a giorni di un processo elettorale parlamentare farsesco, che ha esposto le profonde divisioni nella coalizione di governo”.

Sempre nel Regno Unito, Bbc scrive in home page che Mattarella, “a 80 anni, resta presidente italiano, tra i litigi”, sottolineando nell’articolo che “negli ultimi anni, poiché la politica italiana è diventata più frammentata, il ruolo” di presidente “è diventato sempre più importante e Mattarella è stato elogiato da molti come un’influenza stabilizzatrice in un momento in cui diverse coalizioni di governo sono crollate”.

In Francia, per Le Figaro “l’elezione permette di garantire la stabilità del tandem Mattarella-Draghi che da un anno conduce la ripresa del Paese”. Aggiungendo, nell’articolo, che il processo “si è presto trasformato in congresso politico, dove ognuno, a destra come a sinistra, ha tentato di far valere la propria leadership nel proprio campo”. In Germania, Der Spiegel scrive che “Draghi ha pregato Mattarella di restare alla presidenza”, mentre Faz sottolinea che “la coalizione italiana ha chiesto a Mattarella un altro mandato”.

El Pais, in Spagna, dedica due articoli in apertura di home page all’argomento: nel primo scrive che i partiti “non hanno trovato uscita all’abisso istituzionale” e nel secondo descrive Mattarella come “l’uomo che ha sostenuto l’Italia”, che l’ha “tenuta in piedi quando era alla deriva”. Taglio alto anche su El Mundo: “L’Italia chiede a Sergio Mattarella di continuare come presidente non essendo in grado di trovare l’accordo su un sostituto”.

In Portogallo, Publico titola in home page “I partiti hanno convinto Mattarella a restare presidente dell’Italia”, perché “dopo la settima votazione infruttuosa il capo dello Stato uscente è stato visto come l’unica salvezza per superare la crisi politica”.

