Le immagini diffuse dal ministero della Difesa russo

Sabato il ministero della Difesa russo ha diffuso alcuni video in cui si vedono caccia Sukhoi inviati in Bielorussia per prendere parte a esercitazioni militari congiunte. Oltre ai circa 100.000 soldati dispiegati vicino all’Ucraina, la Russia ha anche spostato alcune truppe dalla Siberia e dall’Estremo Oriente per le esercitazioni congiunte in Bielorussia, che confina anche con l’Ucraina.

