Altri 17 residenti ricoverati, 3 sono gravi. Il rogo causato forse da un corto circuito

(LaPresse) Un incendio scoppiato nella notte in una casa di riposo a Moncada, a nord di Valencia, ha causato la morte di sei persone. Il presidente della regione di Valencia, Ximo Puig, ha riferito che altri 17 residenti della casa di riposo sono stati ricoverati in ospedale e tre di loro sono in condizioni gravi. I vigili del fuoco hanno riferito di avere salvato 25 pazienti su un totale di 70 che sono stati evacuati dalla struttura. Le fiamme sarebbero divampate in una camera da letto al secondo piano. Quando i vigili del fuoco sono arrivati c’erano molte persone che chiedevano aiuto, intrappolate dal fumo. La Guardia Civil, la polizia spagnola, indaga sulle cause dell’incendio, ma gli inquirenti ritengono che potrebbe essersi trattato di un corto circuito in un meccanismo legato a una bombola dell’ossigeno. Il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, ha fatto le condoglianze alle famiglie delle vittime.

