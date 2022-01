Il segretario di Stato Usa venerdì incontrerà il suo omologo russo Lavrov a Ginevra

(LaPresse) Il segretario di Stato americano Antony Blinken è arrivato a Kiev mercoledì mattina. Il viaggio in Ucraina del capo della diplomazia americana precede i colloqui con il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, in programma venerdì a Ginevra, in Svizzera, proprio sulla crisi in atto con la Russia. Blinken farà tappa anche in Germania: domani è atteso a Berlino. Mosca ha inviato circa 100.000 soldati verso il confine ucraino e martedì la Casa Bianca ha fatto sapere di ritenerla in grado di lanciare un attacco da un momento all’altro. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha minacciato il presidente Vladimir Putin di pesanti sanzioni economiche, “come non ne ha mai viste”, nel caso in cui Mosca invadesse l’Ucraina.

