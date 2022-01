Commemorazione a Strasburgo per il presidente del Parlamento Ue

(LaPresse) “Il sorriso, gli occhi, la parola. Con questo trittico voglio iniziare questo discorso in memoria di David. Il sorriso – il suo; occhi – quelli degli altri; la parola – di quelli che non hanno voce”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, all’inizio del suo discorso in ricordo dell’ex presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, alla plenaria di Strasburgo.

