I coltivatori lanciano bouquet agli abitanti da chiatte nei canali della città

(LaPresse) – I tulipani sono uno dei simboli dell’Olanda e il 17 gennaio è la giornata del tulipano nel paese. I produttori, come da tradizione, hanno donato i fiori ai cittadini di Amsterdam, lanciando i bouqut dalle chiatte che hanno attraversato i canali. Un modo per evitare assembramenti in epoca Covid, con i Paesi Bassi in lockdown. La manifestazione di solito infatti si tiene in un giardino floreale allestito di fronte al Palazzo reale, nella centrale piazza Dam.

