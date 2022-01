Il rogo scoppiato a Passaic, nel New Jersey

(LaPresse) Vasto incendio in un magazzino di un impianto chimico a Passaic, nel New Jersey. Diverse le squadre dei vigili del fuoco al lavoro che hanno consigliato ai cittadini di allontanarsi dalla zona e a tenere le finestre chiuse. Fiamme e fumo sono visibili per diverse miglia

