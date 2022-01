Il 30 gennaio il voto nel paese

(LaPresse) Gli scrutatori delle imminenti elezioni parlamentari in Portogallo, in programma il 30 gennaio, sono stati sottoposti alla terza dose di vaccino anti-Covid. I sondaggi danno in vantaggio il partito socialista del premier António Costa. La magistratura deve ancora decidere se gli elettori in quarantena potranno recarsi alle urne. 3 milioni e mezzo di portoghesi hanno ricevuto il booster.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata