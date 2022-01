Il tennista serbo attende il ricorso sul suo visto

(LaPresse) – Come previsto Novak Djokovic sabato è tornato al Park Hotel di Melbourne, la struttura per migranti dove il serbo era già stato nei giorni scorsi dopo il primo stop al suo visto in Australia. Venerdì il giudice ha ratificato la nuova sospensione decisa dal governo di Canberra. Domenica è prevista una nuova udienza sull’ulteriore ricorso avanzato dal numero uno al mondo di tennis per partecipare agli Australian Open, al via lunedì.

