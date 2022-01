Buckingham Palace: "Il Duca di York continuerà a non assumere alcun incarico pubblico e si difenderà al processo negli Usa in questo caso come privato cittadino"

Il principe Andrea non sarà più ‘Sua altezza reale’ in nessuna occasione ufficiale. Lo ha detto una fonte reale citata al Guardian, dopo che Buckingham Palace ha reso noto che “con l’approvazione e l’accordo della Regina Elisabetta, i titoli militari e i patrocini reali del principe Andrea sono stati restituiti alla Regina”. Il Duca di York dovrà affrontare una causa civile dopo che la giustizia americana ha respinto la richiesta di archiviazione delle accuse di abusi sessuali mosse contro di lui dalla statunitense Virginia Giuffre, una delle presunte vittime del finanziere Jeffrey Epstein.

"Il Duca di York continuerà a non assumere alcun incarico pubblico e si difenderà in questo caso come privato cittadino", si legge in una nota di Buckingham Palace.

