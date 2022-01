Il primo ministro: "Siamo molto preoccupati"

(LaPresse) Israele non è e non si sente vincolato da un eventuale accordo sul nucleare iraniano che dovesse essere raggiunto a Vienna, dove continuano i colloqui per trovare un punto d’incontro. A dirlo è il premier israeliano Naftali Bennett che ha ribadito che Israele mantiene la sua libertà d’azione. “Per quanto riguarda i colloqui di Vienna sul nucleare siamo decisamente preoccupati ma Israele non è parte degli accordi e quindi non sarà vincolato da quanto eventualmente scritto negli stessi accordi qualora dovessero essere firmati”, ha spiegato Bennett.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata