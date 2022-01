Il serbo vince il ricorso. Ha lasciato l'hotel e può restare nel paese. Smentito un nuovo fermo del campione

La Federal Circuit e Family Court di Melbourne ha ritenuto non ragionevole la sospensione del visto di Novak Djokovic, bloccato dalle autorità australiane il 6 gennaio al suo arrivo nel paese per partecipare all’Australian Open. Le autorità di Canberra avevano annullato il visto del tennista serbo poco dopo il suo arrivo perché non soddisfaceva i criteri per l’esenzione dal requisito di ingresso, per cui tutti i non residenti debbano essere completamente vaccinati per il Covid-19. Il giudice ha osservato che Djokovic aveva fornito ai funzionari dell’aeroporto di Melbourne un’esenzione medica concessagli da Tennis Australia, in cui il campione sosteneva di aver contratto il virus nelle settimane precedenti la partenza. “Credo di aver rispettato tutte le regole sul permesso per entrare in Australia. Non capivo cosa stesse succedendo”, ha scritto Nole.

“Non sono vaccinato“, ha confermato Novak Djokovic , come si legge dagli stralci dell’interrogatorio del campione davanti ai funzionari del Border Force pubblicati dal sito The Age, che ha pubblicato poi stralci della dichiarazione giurata del numero uno al mondo.

Il giudice ha ordinato che il tennista numero 1 al mondo fosse rilasciato dalla quarantena in hotel durante l’udienza in tribunale. Djokovic ha lasciato il Park Hotel. Erano poi circolate notizie su un fermo del tennista da parte delle autorità australiane, smentite da fonti del governo. Il serbo è però ancora in attesa della decisione del ministro dell’Immigrazione Alex Hawke, attesa per martedì, che potrebbe ancora espellerlo non essendo vaccinato contro il Covid. Bbc riporta che la famiglia del campione terrà una conferenza stampa in mattinata.

La polizia dello stato di Victoria è stata costretta a usare spray al peperoncino per disperdere una folla di tifosi di Djokovic asserragliata sotto lo studio dell’avvocato del tennista, a Melbourne. Come si vede in un video pubblicato sul sito ‘The Age’, i tifosi al grido di “free Novak” hanno hanno assalito un’auto che stava uscendo dall’edificio, dove a bordo probabilmente c’era proprio il tennista. La Mercedes nera è emersa dal parcheggio dell’edificio CBD verso le 20.45 ora locale. I fan, molti in abiti con i colori della banidera serba, hanno assalito l’auto mentre si muoveva a passo di lumaca lungo King Street. A quel punto la polizia è intervenuta per allontanare le persone dalla parte anteriore dell’auto. Alcuni fan hanno reagito spingendo gli ufficiali e insultandoli, costringendo questi ultimi all’uso di spray urticante per allontanarli.

