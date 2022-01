Almeno 19 morti, ma il bilancio delle vittime potrebbe aumentare

(LaPresse) Almeno 19 morti, fra cui 9 bambini: è sinora il bilancio di un maxi-incendio divampato in un appartamento a New York. Il rogo è stato definito dai vigili del fuoco uno dei peggiori incendi a recente memoria. Decine di persone sono rimaste ferite. I vigili del fuoco “hanno trovato vittime su ogni piano”, ha detto il commissario dell’FDNY Daniel Nigro in una conferenza stampa. “Questo è senza precedenti nella nostra città. Prevediamo che ci saranno numerose vittime”, ha spiegato. (immagini: FDNY)

