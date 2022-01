Parigi vuole accogliere la coppia

La Francia vuole accogliere due agitatori antisemiti che non soddisfano le condizioni per lo status di rifugiati. In questo ambito, la logica del controllo ha la precedenza sulla presunta logica della protezione. L’Ufficio francese per la protezione dei rifugiati e degli apolidi (Ofpra) dovrà prendere in considerazione l’ambiguità che circonda questi falsi richiedenti asilo e i loro scandali morali.

La Commissione europea lo aveva annunciato fin dal 2003: “L’ingrossamento dei flussi composti sia da persone legittimamente bisognose di protezione sia da migranti che utilizzano i canali e le procedure d’asilo per accedere al territorio degli Stati membri costituisce una minaccia reale all’istituto dell’asilo”. E le fonti di Barlamane.com sono categoriche: “La coppia dei Filali, cacciata dalla Cina, che chiede asilo in Francia non soddisfa i criteri per essere considerato come rifugiato a pieno titolo. L’indagine della richiesta che la coppia ha presentato da parte dei servizi competenti deve tenere conto di alcune verità che riveliamo qui di seguito”.

Secondo le informazioni di Barlamane.com, i coniugi Filali coordinano le loro azioni con Zakaria Moumni, “rifugiato” in Canada, e approfittano del know-how di quest’ultimo in materia di frode per pubblicizzare falsamente il loro caso sui media francesi e presso le ONG internazionali dei diritti dell’uomo, sostenendo di essere “perseguitati” dalle autorità marocchine e di correre il rischio di essere “torturati” se dovessero essere “respinti” in Marocco.

C’è una grande somiglianza tra, da un lato, lo scenario architettato da Moumni per giustificare la sua richiesta di asilo politico in Canada, sostenendo di essere sfuggito a un tentativo di assassinio in Francia nel 2016, “in seguito alla sua aggressione da parte di quattro presunti agenti dei servizi marocchini”, e, dall’altro, la fantasiosa narrazione dei Filali che sostengono di essere stati vittime della stessa sorte in Cina.

Paradossalmente, Moumni sostiene che la Francia non può più garantire la sua sicurezza, in un momento in cui i Filali stanno formalizzando una richiesta di asilo politico in quel paese, sottolineando che non si sentono più sicuri in Cina.

Grazie alla mediazione di Moumni, una vecchia conoscenza di Adnane, quest’ultimo e sua moglie Dounia hanno potuto beneficiare della sponsorizzazione di Ali Lmrabet, che vede in loro una nuova ondata di oppositori marocchini “new age”, di cui cerca di incoraggiare e legittimare l’attivismo contro il Marocco sui social network, per fare pressione sulle autorità marocchine e danneggiare l’immagine del regno sul registro dei diritti umani.

Ali Lmrabet ha persino pubblicato, il 9 novembre, sul sito qatariota Middle East Eye, con sede a Londra, un articolo “ditirambico” su Dounia Filali, intitolato “la youtuber che fa tremare il regime marocchino”, mirando a farne una presunta “icona mediatica” e a legittimare gli attuali sforzi della coppia Filali per ottenere asilo politico in Francia.

I Filali e i Moumni sono ora al centro di una nebulosa anti-monarchica ideologicamente eterogenea, che è composta dagli ex prigionieri jihadisti Mohamed hajib (Germania) e Ali aarras (Belgio), dall’agente al servizio dell’Algeria, Abdelali Achahbi (alias “crabman”, stabilito in Danimarca), dall’agnostico Belekziz Tachfine (Italia), gli attivisti del “mrm” stabiliti negli Stati Uniti, Tarik Yassine e Richard Azouz, il mitomane marginale Farid Boukass (Spagna), il nichilista Salahedine Belbekri, vicino a Mohamed Hajib e promotore del canale Youtube “fos7a” (Belgio) e anche il fuorviante Aboubakr Jamai, insegnante in Francia, che ha dichiarato più volte che Dounia Filali è “una giornalista integerrima che viene perseguitata. Non c’è altro da dire!

A causa dell’amicizia d’infanzia tra Adnane Filali e l’avvocato Ali Réda Ziane, figlio dell’ex presidente dell’ordine degli avvocati Mohamed Ziane, che è stato bandito dai tribunali, i coniugi Filali gli hanno dato tutto il loro appoggio dopo le rivelazioni che mostrano la sua relazione adulterina con l’ex poliziotto Ouahiba Khourchech, che è in fuga negli Stati Uniti.

In questo contesto, Dounia Filali e Adnane Filali hanno condotto diverse interviste con Mohamed Ziane sui loro rispettivi canali YouTube, permettendogli di esprimere le sue diatribe contro le istituzioni marocchine, dandogli assurdamente il titolo di “Nelson Mandela marocchino”.

In uno scambio di buona volontà, e dopo essere stati chiamati in soccorso da Moumni, i Filali si sono investiti nella difesa del caso di quest’ultimo, cercando la perizia giuridica di Mohamed Ziane e questo, per sostenere questo falso campione del mondo, la cui credibilità è andata definitivamente in frantumi, in seguito alle rivelazioni scioccanti sui suoi tentativi inutili di ricattare lo Stato marocchino, che sono stati diffusi nel novembre e dicembre 2021, dal sito marocchino “Al-3omk”, attraverso diversi video.

Alla luce di quanto sopra, sembra che gli pseudo oppositori marocchini, come Moumni, i coniugi Filali e altri siano in procinto di brevettare il modus operandi compatibile con l’agenda dei media antimarocchini, notoriamente strumentalizzati per scopi ben noti dallo Stato profondo francese.

Lo dimostrano gli inizi della campagna mediatica lanciata il 2 gennaio dal quotidiano “Libération” intorno alla richiesta di asilo politico in Francia dei coniugi Filali e ritrasmessa dopo 24 ore dal canale France 24 e il servizio di parte dedicato a loro sul canale TV5 Monde.

Bisogna anche notare che l’articolo pubblicato dalla “giornalista” Margot Davier sulle colonne del giornale Libération, è simile nella forma ad un vero e proprio “advertorial” sulla Filali, per quanto riguarda il ritratto esclusivamente positivo che è stato dipinto.

Margot Davier aveva contattato il cittadino senegalese Mountaga Diop, che vive in Marocco ed è il presidente fondatore dell’associazione interculturale “Kirikou-Maroc”, per chiedergli della denuncia presentata da questa associazione davanti alla giustizia marocchina, in seguito alle osservazioni razziste fatte da Dounia Filali sui social network contro i cittadini subsahariani.

Alla fine, questa “giornalista”, che lavora per il quotidiano Libération con un contratto di studio, ha scelto di non affrontare questo argomento nel suo articolo perché evidentemente avrebbe fatto scalpore nell’opinione pubblica francese e indebolito la statura di Dounia come vittima del regime marocchino, che certi ambienti francesi tendenziosi si sforzano di forgiare nella persona della coppia Filali.

Se non fosse che questa volontà degli ambienti giornalistici anti marocchini francesi di ingigantire il ritratto mediatico dei coniugi Filali sforzandosi di presentarli come “vittime della pseudo-repressione del regime marocchino” non regge all’analisi, tenuto conto delle loro numerose pubblicazioni sulle reti sociali, che sono di natura antisemita e xenofoba e che glorificano persino Hezbollah, e accusando il Mossad e la CIA di essere i creatori di Daech, arrivando a postare un fotomontaggio della Statua della Libertà che brandisce uno striscione Daech, per non parlare delle numerose fotografie in cui la coppia Filali fa una quenelle, a sostegno del comico francese antisemita Dieudonné e del saggista negazionista Alain Soral.

Allo stesso modo, Adnane Filali non ha esitato, appena un anno fa, a criticare sul suo canale YouTube, pretenziosamente chiamato “Lord Adn”, lo stato profondo francese, che accusa di essere responsabile degli atti terroristici perpetrati sul suo suolo, Egli sostiene che i politici francesi hanno i mezzi per sradicare questo flagello, ma si astengono dal farlo, preferendo continuare la loro collaborazione con gli stati mediorientali che, secondo lui, hanno una morsa sulla Francia e vogliono seminare disordine e caos per controllare meglio questo paese.

Va ricordato che Adnane Filali è il figlio di Mohamed Filali, ex vignettista del giornale L’Opinion, e cognato del defunto Abdeljalil Fenjiro, ex direttore dell’agenzia MAP (1974-1999). È stato quest’ultimo a presentare Mohamed Filali all’onnipotente ministro degli interni marocchino dell’epoca, Driss Basri, che aspirava a distogliere i lettori marocchini dalla stampa impegnata dell’opposizione creando una stampa di sbocco, secondo fonti di barlamane.com.

Basri ha offerto pieno sostegno finanziario a Mohamed Filali, permettendogli di acquistare una tipografia per pubblicare una serie di tabloid (Al Ousboue Syassi Dahik, Akhbar Assouk, Kikh Kikh…), oggi scomparsi dalle edicole. Diverse testimonianze all’interno del microcosmo giornalistico marocchino accusano Mohamed Filali di aver molto spesso estorto fondi a personalità, minacciando di infangare la loro reputazione sui suoi giornali.

Grazie al sostegno finanziario di suo padre, Adnane Filali, che è stato un insuccesso scolastico al liceo Descartes di Rabat e non ha un diploma, ha cercato con grande megalomania di lanciarsi nell’imprenditoria, cercando senza successo di sviluppare una serie di attività illecite, tra cui una casa editrice, un’impresa che vendeva telefoni contraffatti e altri gadget sessuali importati dalla Cina, così come una società di street marketing ed eventi, prima di optare per l’immigrazione in Cina con sua moglie, dopo aver lasciato un pesante debito al fisco, al quale non ha fatto alcuna dichiarazione, e truffato diversi clienti che erano scontenti di aver acquistato da lui telefoni difettosi.

Adnane Filali e sua moglie hanno tentato di riavviare un’attività online di vendita di apparecchi telefonici contraffatti provenienti dalla Cina, senza alcun successo, ma alla fine si sono rassegnati a mettere in attesa, alla fine del 2020, la loro società creata a questo scopo a Hong Kong e denominata “Hkdn limited company”, prima di dedicarsi all’animazione dei loro canali YouTube, da cui si aspettavano di ricavare profitti grazie alle royalties pagate da questa piattaforma digitale (Adsense)

È in questo contesto che i coniugi Filali hanno cominciato a radicalizzare consapevolmente il loro discorso contro le istituzioni nazionali, sostenendo di essere perseguitati dai servizi marocchini, arrivando a inscenare un attentato fittizio per giustificare una richiesta di protezione all’UNHCR e aprire la strada a una domanda d’asilo in Francia. È su questo binomio che il “Makhzen” francese – lo stato profondo che governa realmente la Francia – conta di condurre una campagna mediatica contro il Regno del Marocco. Questo significa che si perde in anticipo! Come per i molti tentativi passati.

