La manifestazione era stata dichiarata illegale dal comune della capitale olandese

(LaPresse) Tensione ad Amsterdam dove migliaia di persone sono scese in piazza per protestare contro le restrizioni decise dal governo olandese per contrastare la diffusione del Covid-19. La protesta era stata vietata dal comune della capitale olandese per evitare gli assembramenti: in tantissimi si sono ritrovate comunque nella piazza vicino al Museo Van Gogh.

Lo scontro con la polizia

Un gruppo di persone che partecipava alla manifestazione contro le misure per il coronavirus ad Amsterdam si è scontrato con la polizia antisommossa che tentava di disperdere la folla, dopo aver sfidato il divieto al corteo. Migliaia di persone si sono radunate in una piazza del centro della capitale olandese per poi dirigersi verso un parco. La polizia è intervenuta nella piazza del Museo, sulla base di un ordine della sindaca Femke Halsema. Almeno una persona è stata fermata. Il comune della capitale olandese aveva dichiarato illegale la protesta, dicendo che la polizia aveva indicazione che alcuni manifestanti avrebbero potuto parteciparvi essendo “preparati alla violenza”. Poi ha emesso un ordine d’emergenza perché le persone si disperdessero e la polizia è avanzata per allontanare i presenti, che si sono diretti nelle strade vicine. I dimostranti si sono poi radunati per un comizio del partito populista Forum per la democrazia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata