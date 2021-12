Le inondazioni hanno colpito più di 470.000 persone: 116 città in stato di emergenza

Proseguono senza sosta le alluvioni nello Stato di Bahia, nel nordest del Brasile. Un totale di 116 città è in stato di emergenza a causa delle inondazioni causate dalle forti piogge che stanno falcidiando la regione dalla fine di novembre. Negli ultimi giorni sono state allagate città in almeno altri cinque Stati del nord e del sudest del Brasile. A Bahia le inondazioni hanno colpito più di 470.000 persone. In almeno 50 città l’acqua è entrata nelle case e nelle attività commerciali e le persone sono state costrette ad abbandonare i propri averi. I dati ufficiali del governo statale dicono che 34.163 persone sono rimaste senza casa e quasi 43.000 sono sfollate. Dall’inizio del mese ci sono stati un totale di 21 morti e 358 feriti. In alcune città sono andati persi i vaccini anti-Covid.

