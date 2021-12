Forti piogge da giorni stanno sferzando la zona di Bahia

Cedimenti in due dighe domenica nel nord-est del Brasile, allagando una regione che ha costretto migliaia di persone a fuggire dalle proprie case. I governi di Jussiape e Itambe hanno pubblicato avvisi sui social media esortando le persone evacuare la zone. “Una diga si è rotta e si prevede che una forte alluvione colpirà il comune di Itambe in pochi istanti. Tutti i residenti dovrebbero evacuare con urgenza le rive del fiume Verruga”, si legge nel messaggio della città pubblicato su Instagram. L’ufficio stampa del governo dello stato di Bahia ha affermato che le forti piogge hanno causato inondazioni in cui sono morte almeno 18 persone.

