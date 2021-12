Si tratta di una delle regioni più fredde della Russia

(LaPresse) Un gruppo di coraggiosi nuotatori di ghiaccio ha fatto un tuffo di Capodanno sabato in una delle regioni più fredde della Russia: la città siberiana di Novosibirsk. Una ventina di persone travestite da Babbo Natale, fanciulle di neve e altri personaggi tipici del Natale russo hanno corso per le strade della città e poi si sono tuffati nelle acque ghiacciato di un lago in città. Il termometro esterno segnava era -10 gradi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata