Centinaia di persone si sono riunite per celebrare il Natale

(LaPresse) – La piazza della Mangiatoia di Betlemme era inondata di luci festose la Vigilia di Natale con centinaia di persone che si sono riunite per celebrare il Natale. I cristiani di tutto il mondo celebrano la nascita di Gesù Cristo, nel luogo che secondo la tradizione evangelica gli ha dato i natali. La pandemia ha messo un freno ai festeggiamenti per il secondo anno, costringendo le chiese a cancellare o ridimensionare le funzioni. Tamburini e zampognari hanno marciato attraverso Betlemme in piccoli gruppi dopo che le nuove restrizioni di viaggio israeliane destinate a rallentare la variante Omicron hanno tenuto i turisti internazionali lontani dalla città.

