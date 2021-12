Da 10 giorni si è bloccato il flusso di lava

L’eruzione del vulcano Cumbre Vieja nell’isola di La Palma, alle Canarie, cominciata a settembre, è stata dichairata terminata dalle autorità dell’isola oggi, dopo 10 giorni di assenza di flusso di lava, attività sismica e significative emissioni di diossido di zolfo. Ma l’emergenza a La Palma, l’isola più a nordovest dell’arcipelago, non è finita a causa dei danni diffusi che l’eruzione ha causato, ha annunciato il direttore della commissione per l’emergenza vulcanica Pevolca, Julio Perez.

“Quello che proviamo non è né gioia né soddisfazione, come possiamo definirlo? È un sollievo emotivo. E speranza”, ha detto Perez, “perché adesso ci possiamo concentrare totalmente sul lavoro di ricostruzione”. Il premier spagnolo, Pedro Sanchez, ha definito la fine dell’eruzione “il miglior regalo di Natale”. “Continueremo a lavorare insieme, tutte le istituzioni, per rilanciare la splendida isola di La Palma e riparare i danni”, ha twittato. Agricoltura e turismo sono i settori principali delle Isole Canarie, nota destinazione di vacanza per molti europei grazie al clima mite

