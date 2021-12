Il CUFA ha organizzato giovedì 200 eventi simili in tutto il Brasile

(LaPresse) Un Babbo Natale ha visitato la favela di Vila Cruzeiro a Rio arrivando in elicottero per distribuire di cibo. L’ONG che ospita l’evento, Unified Favelas Central, lavora nelle favelas brasiliane da oltre 20 anni. Il CUFA ha organizzato giovedì 200 eventi simili in tutto il Brasile con Babbo Natale di colore, che ha salutato i bambini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata