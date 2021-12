Entrambi i mezzi si sono schiantati al suolo. Aperta una indagine sulla tragedia

(LaPresse) Un piccolo monomotore Cessna, decollato dall’aeroporto intercontinentale Bush di Houston, si è scontrato in volo con un parapendio a circa 80 chilometri a sudovest da Fulshear, in Texas. A bordo dell’aereo c’era solo una persona. Il parapendio è precipitato nel cortile di una casa, mentre il piccolo velivolo si è schiantato nelle vicinanze, vicino a un poligono di tiro. Entrambe le persone coinvolte nell’incidente sono morte. L’aereo era diretto a Victoria, in Texas, a circa 225 chilometri a sud-ovest di Houston. La Federal Aviation Administration (FAA) e il National Transportation Safety Board degli Stati Uniti hanno aperto un’indagine sulla tragedia.

