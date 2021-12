Stop alla gara di Premier League che si sarebbe dovuta disputare oggi

E’ stata rinviata la sfida di Premier League tra il Brentford e il Manchester United, che si sarebbe dovuta disputare oggi. La decisione è stata presa a causa del focolaio di Covid tra giocatori e staff dei Red Devils. Le attività della prima squadra del Manchester United al Carrington Training Complex sono state sospese per ridurre al minimo il rischio di ulteriori contagi. La Premier League ha reintrodotto le misure di emergenza in considerazione del recente aumento dei casi di Covid in tutto il Paese. Tali misure prevedono tra l’altro tamponi più frequenti, l’uso della mascherina in luoghi chiusi e distanziamento sociale.

