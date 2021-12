Centinaia di persone in arrivo dall'America centrale e dal Sud America

(LaPresse) Una nuova carovana con centinaia di migranti provenienti dall’America centrale e da quella meridionale è in marcia verso Citta del Messico. Un viaggio che dura da settimane, come spiegano alcuni di quelli che per primi hanno iniziato la traversata da Tapachula, nello stato del Chiapas. “Ciò che desidero è avere una vita migliore, questo viaggio è molto difficile”, dice una donna che racconta di aver sofferto in queste settimane “per la fame, per la pioggia e anche per l’ipotermia”.

