Si stavano avvicinando al confine con la Russia. Il video pubblicato dal ministero della Difesa russo

Alta tensione sui cieli del Mar Nero in acque neutrali. La Russia ha fatto decollare degli aerei da combattimento per scortare alcuni aerei militari francesi e statunitensi che si stavano avvicinando al confine russo prima di cambiare rotta. Il video pubblicato dal ministero della Difesa di Mosca. La Russia ha spiegato che non c’è stata nessuna violazione del confine. Il gruppo di aerei intercettati comprendeva due caccia francesi, due aerei da ricognizione americani e un aereo da rifornimento francese.

