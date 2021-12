La guerra non si ferma: distrutte le abitazioni dei civili dai bombardamenti

(LaPresse) – Non si ferma il coflitto in Yemen che vede contrapposti l’esercito filogovernativo del presidente Rabbo Mansour Hadi e i ribelli sciiti Houthi sostenuti dall’Iran, che controllano il nord del paese. Raid aerei di Riad hanno colpito la capitale Sanaa, in aree densamente popolate da civili, sebbene l’obiettivo fossero infrastrutture militari, secondo le forze della coalizione. Attacchi sono stati sferrati anche nelle province di Marib e Hodeida. Secondo l’Onu in Yemen è in atto una catastrofe umanitaria: su una popolazione di circa 30 milioni ci sono sono 4 milioni di rifugiati, il 71% della popolazione necessita di aiuti e 5 milioni di persone sono sull’orlo della fame.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata