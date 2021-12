Il turismo nella città della Natività colpito dalla pandemia

(LaPresse) – A Betlemme, in Cisgiordania, ha aperto il tradizionale mercato di Natale e i visitatori hanno affollato le bancarelle. La città della Natività spera in una ripresa dell’economia locale, legata al turismo, messa in difficoltà dalla pandemia e dalla chiusure della frontiera imposte da Israele per fronteggiare il Covid.

