Quest'anno il Thanksgiving Day cade il 25 novembre

(LaPresse) Il presidente statunitense Joe Biden, insieme alla First Lady, ha fatto visita a Fort Bragg in North Carolina per il ‘friendsgiving’ con i militari e le loro famiglie. Il termine combina ‘friend’ e ‘Thanksgiving’ e si riferisce a un grande pranzo che viene fatto tra amici durante il periodo del Thanksgiving, che quest’anno cade il 25 novembre. Lo scorso autunno Biden aveva rotto la tradizione mangiando solo con la moglie, la figlia e il genero, per via delle restrizioni anti Covid.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata