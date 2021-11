Nel Paese si registrano più di 10 mila casi giornalieri

(LaPresse) A Bruxelles arriva l’albero di Natale alto 18 metri nella Grand Place. Un piccolo segno di serenità in mezzo alla preoccupazione per la nuova ondata di casi da Covid che sta travolgendo il Belgio. Il governo ha già varato nuove misure per contenere l’epidemia, dall’obbligo delle mascherine a quello dello smart working per diverse categorie di lavoratori. Nel Paese si registrano più di 10 mila casi giornalieri con l’aumento di ricoveri negli ospedali cresciuto di oltre 20 punti percentuali in una settimana.

