È stato condannato a 41 mesi di carcere negli Stati Uniti per il suo ruolo nell’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio Jacob Chansley, noto come ‘sciamano di QAnon’. Lo riportano i media Usa. Chansley, 34 anni, originario di Phoenix, in Arizona, seguace della teoria complottista QAnon, è tra i volti più noti dell’assalto al Congresso Usa, con cui i sostenitori di Donald Trump intendevano impedire che venisse certificata la vittoria di Joe Biden alle elezioni presidenziali. Chansley era appunto vestito da sciamano, si presentava a torso nudo, aveva con sé una lancia e il volto dipinto con i colori della bandiera Usa e indossava delle corna sul capo. Era detenuto senza cauzione da gennaio, quando era stato arrestato, e a settembre si era dichiarato colpevole di ostruzione a procedure del Congresso. Ai tre anni e cinque mesi di prigione della condanna verranno sottratti i mesi già trascorsi in detenzione.

