La 24enne Premio Nobel per la Pace sopravvisse a un attentato dei talebani nel 2012

(LaPresse) Malala Yousafzai si sposa. “Oggi è un giorno prezioso”, ha annunciato martedì 9 novembre su Twitter la 24enne attivista pakistana per i diritti umani, la più giovane vincitrice del Premio Nobel per la Pace, nel 2014. La ragazza, diventata famosa in tutto il mondo dopo essere sopravvissuta a un attentato dei talebani nel 2012 in Pakistan, ha celebrato il suo Nikkah, cioè il contratto di matrimonio col fidanzato connazionale Asser Malik, davanti alle rispettive famiglie, nella sua casa di Birmingham, in Inghilterra, dove vive da anni. Lui è un manager che lavora nel mondo dello sport, è dirigente del Pakistan Cricket Board, mentre lei si è laureata l’anno scorso ad Oxford.

Today marks a precious day in my life.

Asser and I tied the knot to be partners for life. We celebrated a small nikkah ceremony at home in Birmingham with our families. Please send us your prayers. We are excited to walk together for the journey ahead.

