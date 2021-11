La tragedia nella regione meridionale di Maradi: sul posto sono accorso centinaia di persone

(laPresse) Almeno 18 operai hanno perso la vita nel crollo avvenuto in una miniera d’oro in Niger, domenica scorsa. Sul posto, che si trova nella regione meridionale di Maradi, vicino al confine con la Nigeria, sono accorse centinaia di persone. Le autorità locali hanno affermato che migliaia di persone sono arrivate sul posto per lavorare nella miniera scoperta di recente. Secondo il sindaco della vicina città di Dan Issa, Adamou Guero, ci sono state difficoltà nel controllo e nell’organizzazione dei lavori nel sito. Il Niger è uno dei Paesi più poveri del mondo, con migliaia di sfollati interni, in fuga dai gruppi estremisti operanti nel Paese.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata