L'attività dura da sette settimane. Gli scienziati: "Difficile prevedere quando finirà"

(LaPresse) Sono ormai sette settimane che l’attività del vulcano Cumbre Vieja prosegue in maniera incessante. La lava, che fuoriesce dal 19 settembre, ha tagliato in due la costa occidentale dell’isola di La Palma, nell’arcipelago delle Canarie, causando lo sfollamento di diverse migliaia di persone. Solo polizia, soldati e scienziati possono circolare nella zona che è stata interdetta agli abitanti. Gli esperti hanno affermato che è difficile prevedere quando finirà l’eruzione perché lava, cenere e gas che emergono in superficie sono un riflesso di una complessa attività geologica che si svolge nelle profondità della terra, lontano dalle capacità tecnologiche attualmente disponibili.

