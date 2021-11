La celebrazione offerta dalle autorità a 30 coppie

(LaPresse) – Trenta coppie si sono sposate sabato a La Paz, in Bolivia, in un matrimonio collettivo celebrato sul campo di un piccolo stadio. Un modo per ridurre i costi della cerimonia, che è stata offerta dalle autorità locali della capitale, che ha messo a disposizione champagne e un gruppo musicale. Molti degli sposi avevano rimandato per lungo tempo le nozze per le restrizioni anti-Covid.

