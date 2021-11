Manifestazione a Buenos Aires per chiedere maggiori diritti per la comunità LGTBQ+

(LaPresse) Migliaia di persone sono scese per le strade di Buenos Aires chiedendo maggiori diritti per la comunità LGTBQ+, poche settimane dopo che il Paese ha approvato una carta d’identità non binaria. La folla in marcia si è radunata in Plaza de Mayo, addobbata con bandiere multicolori e rosa e azzurre per celebrare la 30esima sfilata del Pride, dopo che era stata sospesa lo scorso anno a causa della pandemia. Mentre l’Argentina è il primo paese dell’America Latina a riconoscere l’identità di genere non binaria attraverso una carta d’identità ufficiale, le persone che hanno partecipato alla marcia hanno affermato che la parità di diritti è ancora lontana.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata