Il ministro degli Esteri marocchino, Nasser Bourita, ha accolto con favore la risoluzione 2602 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla questione del Sahara occidentale, affermando che rafforza i risultati ottenuti dal Regno in questo dossier.

“Il Marocco accoglie con favore questa importante risoluzione in considerazione del suo contesto, del suo contenuto e delle posizioni espresse durante la sua adozione (..), e che ha rafforzato i risultati ottenuti dal Regno in questo dossier”, ha dichiarato Bourita durante una conferenza stampa tenutasi venerdi a seguito l’adozione della risoluzione 2602 che ha prorogato di un anno il mandato della MINURSO, pur confermando ancora una volta la preminenza dell’iniziativa di autonomia marocchina per risolvere questo contenzioso regionale.

Questa risoluzione, adottata con 13 voti a favore, due astenuti, è importante perché interviene in un contesto in cui il Marocco ha ottenuto molti progressi dalla risoluzione dell’ottobre 2020, ha proseguito, afferma Bourita.

“Tra questi risultati, il Segretario generale delle Nazioni Unite ha citato nel suo ultimo rapporto la messa in sicurezza del posto di frontiera di El Guergarat e il ripristino della libera circolazione al suo livello, il riconoscimento da parte degli Stati Uniti del carattere marocchino del Sahara e l’apertura di numerosi consolati in le province meridionali del Regno, ha detto Bourita, sottolineando che questi risultati fanno parte dei principali sviluppi in questo caso.

La risoluzione 2602 fornisce cinque risposte “importanti” alle manovre e alle agitazioni degli oppositori dell’integrità territoriale del Regno, ha affermato il ministro, citando, in tale contesto, le tavole rotonde, con la partecipazione di tutte le parti, come unico meccanismo di gestione del processo politico, la finalità del processo che dovrebbe portare a una soluzione realistica e duratura basata sul compromesso, la responsabilità dell’Algeria in questo processo, la “profonda preoccupazione” del Consiglio di sicurezza per la rottura del cessate il fuoco, e “Conosciamo la parte che ha dichiarato ufficialmente il suo ritiro da questi accordi”. Precisa il ministro marocchino.

Il Consiglio di Sicurezza “decide di prorogare il mandato della MINURSO fino al 31 ottobre 2022”, si legge nel testo della risoluzione presentata dagli Stati Uniti. In questo testo, l’organo esecutivo delle Nazioni Unite ha ancora una volta stabilito la preminenza dell’iniziativa di autonomia, presentata dal Marocco l’11 aprile 2007, accogliendo gli sforzi “seri e credibili” del Regno, riflessi nella proposta marocchina.

