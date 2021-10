Mercoledì durante gli scontri in una manifestazione anti francese sono morti 4 agenti e 2 dimostranti

Le autorità pakistane hanno schierato truppe paramilitari giovedì per disperdere il raduno anti-Francia in mezzo a violenti scontri con gli islamisti. Alcuni container sono stati usati per bloccare la principale autostrada di Islamabad e le strade circostanti per impedire ai manifestanti di entrare nella capitale dalle città vicine. Mercoledì quattro agenti di polizia e due manifestanti sono morti in un altro raduno islamista anti-Francia mercoledì nel Pakistan orientale. Le violenze sono scoppiate il giorno dopo che il governo del primo ministro Imran Khan ha respinto la richiesta degli islamisti di chiudere l’ambasciata di Parigi ed espellere l’inviato francese per aver pubblicato delle caricature del profeta Maometto in Francia.

