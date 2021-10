Canti per le strade di Khartoum: "Le persone sono più forti, è impossibile il ritorno (al regime)"

(LaPresse) Colpo di Stato in Sudan, dove è stato arrestato il premier. I militari hanno preso il controllo. “Le persone sono più forti, è impossibile il ritorno (al regime)”, è uno dei canti che si sentono per le strade della capitale, Khartoum, da parte dei manifestanti che contrastano il golpe. Per le vie ci sono barricate date alle fiamme e caos, Secondo quanto si apprende, internet è stato reso inagibile nel Paese. A settembre c’era già stato un tentativo di colpo di stato, fallito.

