Il premier: "Da Varsavia messo in discussione il trattato"

(LaPresse) – Mario Draghi al termine del Consiglio europeo ha parlato anche di Polonia, dopo la decisione del Tribunale costituzionale di Varsavia, che ha stabilito che il diritto europeo non prevale sempre su quello polacco. “Non è stata messa in discussione la legge secondaria dell’Unione, ma la legge primaria, il trattato. Quindi non ci sono alternative, le regole sono chiare su questo”, ha detto il premier, che poi ha sottolineato: “Detto questo è chiaro che bisogna mantenere aperta la via del dialogo, mantenere una strada politica aperta”. “E’ molto importante il linguaggio e il rispetto di posizioni che non condividiamo”, ha aggiunto Draghi.

